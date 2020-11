Le origini e il significato del 1° novembre, Festa di Ognissanti

La festa di Ognissanti è una festa cristiana in cui si celebrano tutti santi, in particolare è la festa per tutti coloro che sono senza onomastico, il cui nome dunque non compare all’interno del calendario romano.

Nell’835 Re Franco Luigi il Pio decretò il 1 novembre festa di precetto su richiesta di papa Gregorio IV, ma già Gregorio III aveva scelto questa data come anniversario della consacrazione alle reliquie di una cappella all’interno della basilica di San Pietro.

Alcuni ipotizzano un legame fra la data del 1 novembre e la festività celtica di Samhain che sarebbe anche all’origine di halloween.

In questa occasione i morti sarebbero tornati nei luoghi in cui avevano vissuto.