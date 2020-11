Lavori sull’autostrada A21 Torino Piacenza, previste chiusure notturne anche nel tratto astigiano

Sull’autostrada A21 Torino Piacenza sono in corso alcuni interventi che prevedono la chiusura notturna di alcuni tratti.

Per quanto riguarda il tratto che interessa il territorio astigiano sarà chiuso dalle 22 di questa sera, giovedì 26 novembre, alle 6 di domani mattina, venerdì 27 novembre, il tratto tra tra Santena e Villanova Barriera (Km. 10+837) in entrambe le direzioni.

Per chi arriva da Torino e viaggia in direzione Piacenza è possibile il rientro in A21 dalla barriera di Villanova d’Asti, mentre chi viaggia in direzione opposta può rientrare sulla tangenziale in direzione Torino dallo svincolo di Santena.

Sempre per lavori la Satap segnala anche la chiusura dello svincolo A7 Piacenza per Genova, in direzione Torino nello stesso orario, vale a dire dalle 22 di questa sera, giovedì 26 novembre, alle 6 di domani mattina, venerdì 27 novembre.