L’ATC Piemonte SUD consegna 18 alloggi a Nizza Monferrato

L’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, il 12 novembre, procederà alla consegna dei primi alloggi del nuovo fabbricato di 18 alloggi a Nizza Monferrato in località Piandolce, via Piemonte 17.

La consegna delle chiavi riguarderà in prima battuta 11 alloggi, di cui cinque a favore di nuclei familiari già assegnatari che hanno richiesto ed ottenuto un trasferimento, mentre sei alloggi vengono assegnati ai primi classificati della graduatoria del Comune di Nizza Monferrato.

I rimanenti alloggi verranno infine assegnati nei prossimi giorni.

La cerimonia ufficiale di consegna delle chiavi, che ha sempre consentito agli Amministratori di fare la conoscenza degli assegnatari, non potrà essere effettuata a causa delle restrizioni dovute alla pandemia in corso, ma il Consiglio di Amministrazione dell’Ente intende comunque dare, tramite stampa, un messaggio di benvenuto ai nuovi assegnatari, in un momento particolarmente difficile.