L’associazione Mani Colorate organizza il webinar “Violenza domestica, violenza assistita e abuso: le azioni della scuola”

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Associazione Mani Colorate odv (presidente è il sig. Piero Baldovino) in collaborazione con gli Istituti Comprensivi di Moncalvo e Rocchetta Tanaro (di entrambi il Dirigente Scolastico è Ferruccio Accornero) organizza il webinar dal titolo “Violenza domestica, violenza assistita e abuso: le azioni della scuola”.

La sollecita rilevazione e una corretta gestione di segnali di disagio manifestati dagli alunni sono fondamentali nella prevenzione di situazioni a rischio e per la protezione di potenziali vittime.

Le relatrici, la dott.ssa Paola Scalco, psicologa psicoterapeuta e insegnante e l’avvocato Stefania Baldovino, offriranno strumenti utili ai docenti per un intervento efficace e per una riflessione sull’importante ruolo da loro giocato nel contesto di vita degli alunni.

L’iniziativa gratuita è destinata ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e si terrà sabato 28 novembre dalle ore 10,00 alle ore 11,30 tramite la piattaforma GoogleMeet. Si richiede la prenotazione con una email entro mercoledì 25 ad una delle referenti per la formazione:

23emma27@gmail.com (Emanuela Marengo)

laura.bertolino@icrocchetta.org (Laura Bertolino)