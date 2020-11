La lettura è libertà: la scuola medie Martiri e Brofferio di Asti aderiscono a #ioleggoperché 2020

È entrata nel vivo la nuova edizione di #ioleggoperché, la grande campagna nazionale di promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori che consiste nella raccolta di libri a sostegno delle Biblioteche scolastiche tramite donazioni.

Anche quest’anno le scuole secondarie Brofferio e Martiri di Asti hanno aderito all’iniziativa.

Da domani, sabato 21 novembre, fino al 29 novembre sarà possibile acquistare nelle librerie astigiane convenzionate un libro da donare alld biblioteche scolastiche.

Le librerie che hanno aderito (rientrano nei negozi che possono restare aperti secondo l’ultimo DPCM) sono: Goggia, Pellicano, Joy & Joy, Mondadori (al Centro commerciale Il Borgo), Kartomania.

“Per promuovere l’iniziativa gli studenti hanno realizzato video recensioni, book trailer e video inviti e costruito segnalibri e origami da donare a chi acquisterà un libro – spiegano gli insegnanti – A causa dell’emergenza sanitaria, i ragazzi non potranno fermare le persone per strada, offrire la loro voce per una lettura o un commento, sintetizzare la trama del loro libro preferito o descrivere un’emozione provata leggendo una pagina. Vogliono ugualmente dimostrare che la passione e l’amore per la lettura e i libri è grande”.

Il titolo scelto dalle due scuole astigiane quest’anno è molto significativo e rimanda al senso di libertà che deriva dalla lettura: “Io libro, Tu libri, Egli libra”.

“Leggere ci dà un posto dove andare anche quando dobbiamo rimanere dove siamo” concludono gli insegnanti.

Di seguito i video promozionali realizzati dagli studenti per invitare all’acquisto di libri.