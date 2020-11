La squadra AIB della Valcerrina intitolata ad Aldo Visca

Aldo Visca, sindaco di Cerrina e consigliere provinciale ad Alessandria, recentemente scomparso a causa del Covid-19 era stato determinante nella nascita dell’attuale squadra di Aib – Antincendi boschivi della Valcerrina che ha la sua base operativa proprio a Cerrina Monferrato.

Nel lontano 1991 con una delibera del consiglio comunale, su impulso di Visca, all’epoca primo cittadino, venne creato il nucleo comunale anti-incendi, che è successivamente cresciuto sino alla sua attuale appartenenza Corpo Volontari Antincendi Boschivi. Con questa premessa la Squadra della Valcerrina non ha avuto dubbi e, nell’immediatezza della scomparsa, ha deliberato di cambiare il proprio nome in Squadra Aib P.C. (Protezione Civile) della Valcerrina Aldo Visca.

“E’ un modo per non dimenticare tutto quello che Aldo ha fatto per noi, per il suo Comune, per la Valcerrina ed il Monferrato, sempre vicino ed attento alle nostre esigenza. Sarà un vuoto difficile da colmare nei nostri cuori e di tutto il territorio”, dice il responsabile della Squadra, Gianfranco Balocco.