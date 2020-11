La Provincia di Asti vicina al territorio con #iocomproastigiano

La Provincia di Asti, in collaborazione con la redazione di Astigov e le Amministrazioni comunali che hanno già aderito al progetto, sta raccogliendo informazioni utili per l’emergenza coronavirus.

Sul portale Astigov è stata creata, infatti, una speciale sezione sul sito in cui sono raccolte le informazioni sulle attività che offrono servizio da asporto e/o consegna a domicilio: ad oggi sono oltre 550 i punti d’interesse inseriti e mantenuti costantemente aggiornati.

“Con questa iniziativa – spiegano in una nota congiunta Paolo Lanfranco, presidente della Provincia di Asti e sindaco del Comune di Valfenera e Marco Lovisolo, consigliere della Provincia di Asti e assessore del Comune di Nizza Monferrato – l’ente provinciale vuole lanciare un chiaro segnale di vicinanza e supporto ai tanti commercianti che stanno affrontando le conseguenze più devastanti imposte dalle ripetute chiusure e fornire un servizio utile per tutti i cittadini. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: la Provincia di Asti esiste e resiste anche in uno dei momenti più difficili dal dopoguerra ad oggi e tutti, in primis gli amministratori comunali, stanno facendo la loro parte per assicurare la più rapida transizione dal periodo di emergenza a una realtà più serena. Questa battaglia si vince solo se restiamo uniti e la nostra arma in più è investire, specie con l’arrivo del periodo natalizio, sul nostro territorio: #iocomproastigiano potrebbe essere l’hashtag delle feste e un gesto concreto per regalare a tante famiglie, per davvero, un buon Natale”.