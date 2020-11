La Provincia di Asti indossa la mascherina per dire NO alla violenza contro le donne

Durante la giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco ed il vicepresidente Francesca Ragusa promuovono l’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Asti indossando la mascherina per dire NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE!

La campagna di sensibilizzazione può essere promossa da chiunque, contattando l’Associazione il Dono Del Volo presso la Banca del Dono, piazza Roma n. 8 al numero 01411399084 ed acquistando la mascherina.

Per l’occasione è stato redatto un video dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Asti, per divulgare il messaggio attraverso la rete presente sul territorio composta da Istituzioni, Forze dell’Ordine ed Associazioni (SOS donna) e per far conosce lo scopo dell’iniziativa.

https://youtu.be/KGABfGuOqP4

“In questo momento così difficile dettato dalla pandemia – dichiarano Lanfranco e Ragusa – non vogliamo assolutamente abbandonare quelle donne e quei bambini che stanno vivendo un momento di pericolo. Ringraziamo per tutte le iniziative e tutto il lavoro che viene svolto dalle Associazioni per sensibilizzare la popolazione su questo problema così attuale. Crediamo molto nelle Pari Opportunità in tutte quelle che sono le sue estensioni. La Commissione Pari Opportunità per la Provincia e tutti quegli organi che sono preposti alla tutela della donna e del genere. Una Consigliera di parità si occupa delle parità a livello lavorativo, invece la Commissione Pari Opportunità si occupa di creare la sinergia e rete per tutte quelle che possono essere disparità presenti sul territorio in collaborazione con le Forze dell’Ordine, quali la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Centro Antiviolenza.”

Nelle foto: Il presidente della Provincia Paolo Lanfranco e il vicepresidente Francesca Ragusa.