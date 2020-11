La poesia e l’emozione degli spettacoli del Magopovero di Antonio Catalano saranno trasmessi online

“Dov’è finito il Magopovero?” domanda un post sulla pagina Facebook di Antonio Catalano. La risposta è semplice: non è più un luogo fisico, è un luogo virtuale (per il momento) che, attraverso il web che tanto stiamo esplorando in questi periodi, arriva nelle case e nei cuori di tutti.

Si comincia con il Festival della Scienza-National Geographic dell’Auditorium Parco della Musica di Roma che, a causa della pandemia, ha trasferito il suo ricco palinsesto sui canali digitali.

Il programma avrebbe previsto gli Universi Sensibili di Catalano durante tutta la settimana all’Auditorium la sfida ora è rendere vive e trasmettere la poesia, l’emozione, la meraviglia attraverso uno schermo.

In un set realizzato nella sala teatrale della casa degli alfieri con la biblioteca delle meraviglie piena di libri artigianali (con la regia di Matteo Catalano), oltre a computer, monitor, tavole grafiche, microfoni, cuffie, chitarra, ecc… Catalano offre 5 giorni di spettacolo-laboratorio (narrazioni accompagnate da disegni proposti “in diretta”, canzoni, video-racconti, spazi creativi con il coinvolgimento del “pubblico”), 2 incontri di formazione insegnanti sulla Pedagogia Povera e sabato 28 e domenica 29 novembre alle ore 15 spettacoli fruibili da tutti sul canale Youtube e sul sito dell’Auditorium Parco della Musica – Festival delle Scienze. Il tema di fondo è quello del viaggio, della natura e dell’importanza di dialogare con essa, il tutto restituito attraverso la poetica catalaniana.

Un esperimento che sta coinvolgendo migliaia di bambini e adulti da tutta Italia, collegati in streaming, uniti dal filo fragile ma fortissimo della poesia e sta funzionando.

Il Magopovero, insomma, cambia forma: presto tanti contenuti fruibili su piattaforma digitale, un vero e proprio archivio poetico virtuale, perché tutti abbiamo bisogno di ascoltare storie, di creare ed esplorare mondi immaginari, di leggere filastrocche, di sognare, di meravigliarci, di emozionarci in attesa di poterci riabbracciare. Per fortuna la poesia non conosce limiti e non ci impedisce di continuare a fare “quattro passi” per “sgranchirci l’anima” con Catalano.