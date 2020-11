La forza, il coraggio, la poesia: APRI Asti organizza “letture ad alta voce”

APRI ASTI presenta “La forza, il coraggio, la poesia: letture ad alta voce”. Un nuovo progetto per coinvolgere soci, volontari e simpatizzanti che, martedì 1 dicembre dalle ore 15,30 alle ore 17, attraverso la piattaforma Zoom, potranno cimentarsi in letture di poesie e aforismi di due grandi donne come Alda Merini e Frida Kahlo.

Un caffè letterario in cui si esalta la forza e il coraggio di due vite molto diverse tra loro ma molto simili. Un esempio di coraggio e resilienza che accomuna anche gli ipo e non vedenti che presteranno la loro voce interpretando scritti e memorie delle protagoniste.

Per la prima volta l’associazione APRI ASTI propone un’attività in modalità da remoto per consentire ai presenti di condividere un momento di cultura e nel contempo di socializzazione.

L’appuntamento è fissato per martedì 1 dicembre dalle ore 15,30 alle ore 17.

Il link della piattaforma verrà inviato su invito personale.