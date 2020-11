La Diocesi di Asti organizza il Corso online “Adeguamento liturgico della Cattedrale di Asti – informazione e formazione”

La Diocesi di Asti, in collaborazione con l’Ordine provinciale degli Architetti P.P.C. e la Gazzetta di Asti, organizza il corso: Adeguamento liturgico della Cattedrale di Asti – informazione e formazione.

L’evento gratuito si terrà mercoledì 9 dicembre 2020 dalle 14.30 alle 18.30 in modalità webinar in osservanza alle normative anti covid.

Ecco il programma: alle 14.15 check in nella sala virtuale, poi alle 14.30 si inizia con i saluti istituzionale a cura del vescovo di Asti Marco Prastaro, di don Gianluca Popolla, incaricato regionale del Piemonte per i BCE e dell’architetto Fabio Musso, presidente Ordine APPC della Provincia di Asti. Alle 14.35 don Valerio Pennasso, direttore Ufficio nazionale BCE, ci parlerà de “I Bandi di concorso nazionali per l’adeguamento liturgico delle cattedrali”. Alle 14.50 don Lorenzo Mortara, biblista e direttore ufficio diocesano BCE, affronterà il tema de “I luoghi liturgici a partire dalle Sacre Scritture”. Alle 15.35 don Simone Unere, liturgista, terrà una relazione sui “Luoghi della celebrazione e teologia liturgica dopo il Concilio Vaticano II”. Alle 16.35 sarà la volta di Ezio Claudio Pia, dottore di ricerca in Storia medievale, che parlerà de “L’area della cattedrale nel tessuto urbano: un polo economico, politico e religioso tra età imperiale e medioevo”, mentre alle 17.20 Luca Finco, dottorato in Beni architettonici e paesaggistici, tratterà il tema de “Lo studio della cattedrale affrontato con la prospettiva dell’architettura e dei materiali”. Alle 18.05 in conclusione don Simone Unere, liturgista, relazionerà su “Celebrare nella cattedrale”. Alle 18.20 spazio al dibattito e alle domande.

Sarà possibile iscriversi al corso di formazione fino alle ore 23:59 del 7 dicembre accedendo al sito: https://bit.ly/bandoasti2020

La partecipazione darà diritto all’acquisizione di n. 4 crediti formativi agli architetti che dovranno iscriversi anche attraverso la Piattaforma Im@teria: https://imateria.awn.it

