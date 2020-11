La Croce Verde Mombercelli attiva nuovi servizi

I volontari della Croce Verde a disposizione sul territorio per il servizio di trasporto farmaci e per la consegna spesa a domicilio.

La Croce Verde Mombercelli informa la popolazione dei paesi di Mombercelli e Belveglio che da lunedì 02 Novembre è attivo il nuovo servizio gratuito di trasporto farmaci.

Per usufruirne si dovrà contattare: a Mombercelli, la Farmacia Dr. Guarnieri al numero 0141.955181, i farmaci saranno consegnati dal personale della Croce Verde tutti i mercoledì, dalle 14 alle 17; a Belveglio, la Farmacia Dr.ssa Iglio, al numero 0141.955453, i farmaci saranno consegnati tutti i venerdì dalle 08 alle 11. Sempre venerdì, allo stesso orario, è attivo il servizio all’Ambulatorio Dott. Porta.

Inoltre, in collaborazione con il Comune di Mombercelli, per il solo territorio comunale di Mombercelli, è attivo il servizio di consegna farmaci e spesa per le persone in isolamento fiduciario per COVID-19. Le consegne saranno effettuate tutti i lunedì e giovedì mattina.

È stata rinnovata infine la collaborazione con il Comune di Vinchio per i servizi Ambulatorio e Farmacia del lunedì pomeriggio.

Per ulteriori informazioni: 0141.95.53.33; segreteria@croceverdemombercelli.it

