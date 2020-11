La Città di Asti protagonista sui media internazionali grazie alle sue eccellenze sportive

Ancora una volta grazie allo sport Asti si pone al centro delle attenzioni dei media, ma questa volta superando i confini nazionali approdando sul canale TV francese RMC Sport.

Una troupe del network d’oltralpe, oggi pomeriggio, è stata ad Asti per scoprire dove ha mosso i primi passi calcistici Moise Kean, il giovante calciatore cresciuto nelle squadre della nostra città, attualmente in prestito al Paris Saint German, la squadra che sta dominando in questi ultimo decennio in Francia.

Il talento classe 2000, nazionale azzurro, ha mosso i suoi primi passi ad Asti prima di passare al Torino e poi alla Juventus dove ha bruciato le tappe esordendo giovanissimo sia nella serie A italiana, sia in Champions League, sia nella Nazionale maggiore battendo diversi record di precocità e conquistando già diversi titoli con la maglia bianconera. Nell’estate 2019 Moise è passato all’Everton, ma la sua esperienza in Premier League non è stata particolarmente fortunata, ed ecco che nella strana sessione di mercato dell’estate appena trascorsa, per via del calendario delle competizioni rivoluzionato dall’emergenza covid, passa in prestito alla formazione francese, dopo essere stato vicino anche ad un ritorno alla Juventus.

L’inizio della nuova stagione con la maglia del Paris Saint Germain è stata decisamente positivo per il talento azzurro che è già andato a segno sia in campionato che in Champions League, dove è diventato il calciatore italiano più giovane a segnare un gol in Champions alla sua prima presenza da titolare superando Alex Del Piero.

Un avvio di stagione che non ha lasciato indifferenti i media francesi e così la giornalista Maureen Lehoux di RMC Sport ha deciso di dedicare un servizio a Moise Kean, partendo proprio da Asti, dove l’azzurro è cresciuto, mettendosi in contatto con l’assessore allo sport Mario Bovino, che è stato intervistato allo stadio Censin Bosia dove sono state anche girate diverse riprese.

La troupe francese si è recata per fare delle riprese sia in centro città che presso l’oratorio del Don Bosco, dove Moise ha mosso i suoi primi passi da calciatore e dove la giornalista francese ha intervistato Don Roberto Pasquero; protagonista del servizio della TV francese anche Renato Biasi, che aprì la strada verso il grande calcio a Kean segnalandolo al Torino che lo tesserò per primo, raggiunto al telefono in Toscana dove si trova per lavoro.