Israt, “La forza dei luoghi al tempo del Covid19”: iscrizioni aperte al corso di formazione online

L’Israt organizza un corso di formazione gratuito e on line per insegnanti ed appassionati dal titolo: “La forza dei luoghi al tempo del Covid19. Storie, territori, patrimoni culturali”.

“Mai come in questo momento si sente l’urgenza di offrire strumenti di riflessione e di analisi del tema paesaggi-storia-didattica, intanto perché il web consente di viaggiare oltre i confini materiali e temporali senza limiti, poi può offrire utilissimi spunti per una didattica diversa, anche a distanza, che tenga conto delle coordinate storiche e geografiche, ma anche di riflessioni e di multidisciplinarietà. Insomma, questo ci sembra il periodo migliore – cercando di trovare la positività in un momento storico complicato per affrontare tematiche come queste, per preparare un modo nuovo di visitare spazi, luoghi, territori” così gli organizzatori spiegano la scelta del tema.

A disposizione dei partecipanti sarà messa l’esperienza dell’Israt maturata negli anni scorsi di lavoro sul tema dei luoghi. Gli incontri del corso di formazione saranno strutturati in due parti: una narrativa, che ricostruisce la genesi e la struttura del luogo, e l’altra metodologica, di approccio didattico laboratoriale – sia reale che virtuale (soprattutto in tempo di Covid 19) – del luogo stesso.

Si partirà dai siti della prima guerra mondiale (non solo italiani) per arrivare a quelli della contemporaneità e dell’attualità, cercando di offrire strumenti critici di analisi per poter utilizzare al meglio questi documenti della storia, ma soprattutto i loro silenzi, le dimenticanze, le memorie divise, il loro uso pubblico e politico.

Dal paesaggio di Verdun al museo di Ustica, passando per la Casa della Memoria di Vinchio e il Piccolo Museo del Diario di Pieve di Santo Stefano (Ar), si cercherà di utilizzare quello che è un patrimonio di tutti per fare formazione, didattica della storia e della geostoria, per la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole del fatto che il patrimonio culturale è un bene di tutti.

Saranno sette appuntamenti di 2 ore ciascuno e 11 ore di attività di autoformazione per un totale di 25 ore.

I destinatari principali del corso sono i docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Il corso è gratuito e comunque aperto a tutti gli interessati. Iscrizioni entro il 9 novembre: didattica@israt.it.

Sarà utilizzata la piattaforma ZOOM. Verrà rilasciato attestato valido ai fini dell’aggiornamento.

CALENDARIO DEL CORSO NEL DETTAGLIO

Tutti gli incontri si terranno dalle 17 alle 19