Mario Bovino: “Incominciati al PalaBosca ad Asti i lavori per il nuovo bar che servirà il complesso sportivo di Via Gerbi”

Sono incominciati i lavori al PalaBosca di Via Gerbi ad Asti per sistemare quello che sarà il nuovo bar, che è stato dato in concessione dal Comune di Asti, proprietario dei locali, alla società GL Service S.r.l. nella scorsa estate.

La concessione sarà di otto anni, e questo permetterà all’impianto di tornare ad avere un servizio molto importante quando finalmente si potrà tornare ad utilizzare a pieno il Palazzetto e tutto il complesso sportivo, che era rimasto “orfano” di un servizio di ristoro, indispensabile in particolare durante gli eventi sportivi.

L’Assessore allo Sport del Comune di Asti, Mario Bovino, consapevole dell’importanza di questo servizio e guardando al futuro in ottica di quella che sarà la ripartenza, raggiunto da ATnews dichiara: “Nonostante il periodo di emergenza e tutte le restrizioni previste dal DPCM per il Piemonte in zona rossa, i lavori proseguono, così quando lo sport ripartirà il PalaBosca sarà nuovamente dotato anche del servizio bar. La speranza, nel 2021, è di poter rivedere costantemente impegnati i nostri sportivi ed ospitare nuovamente ad Asti eventi di alto livello.”

Il nuovo gestore, tra le altre cose, dovrà provvedere all’apertura e chiusura del complesso sportivo di via Gerbi dal lunedì alla domenica, sulla base degli orari di utilizzo da parte degli utenti, Federazioni Sportive , Associazioni sportive, Istituti scolastici, ed anche garantire l’apertura del bar/area ristoro in occasione di gare e manifestazioni che interessano il PalaBosca e il Campo Scuola di Atletica.