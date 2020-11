Incidente sull’autostrada A21, traffico bloccato in direzione Piacenza

Un incidente si è verificato pochi minuti fa (ore 7,25) sull’autostrada A21 Torino Piacenza.

Il fatto è accaduto nel tratto compreso tra il casello di Asti Est e quello di Felizzano, sulla carreggiata in direzione Piacenza ed ha coinvolto una vettura e un mezzo pesante, non si conosce ancora la dinamica dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti e Alessandria e sono corso le operazioni di soccorso; in questo momento il traffico in direzione di Piacenza è fermo e si è formata una coda di quasi quattro chilometri, per chi sta viaggiando sull’A21 arrivando da Torino si consiglia di uscire ad Asti Est e rientrare a Felizzano.