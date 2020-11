Incendio ad un’auto in frazione Caniglie ad Asti

Intervento dei Vigili del Fuoco di Asti nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 novembre.

Gli uomini del comando provinciale astigiano, intervenuti con 2 mezzi (aps e pickup) sono stati impegnati verso le 19.30 per lo spegnimento di una autovettura in un campo a Caniglie, frazione di Asti.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale di Asti, in corso di accertamento le cause dell’incendio e il proprietario dell’autovettura.