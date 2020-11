Incendio ad una legnaia a Cunico

Intervento dei Vigili del Fuoco di Asti oggi a Cunico.

In una legnaia si è sviluppato un incendio, per cause ancora in corso di accertamento, con alte colonne di fumo che hanno raggiunto l’abitazione adiacente; grazie al pronto intervento degli uomini del comando astigiano il fuoco è stato spento e non ci sono stati danni all’immobile.

I vigili del fuoco sono intervenuti con autobotte, aps e pickup, sul posto anche i Carabinieri del nucleo radiomobile di Villanova d’Asti.