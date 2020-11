Incendi ad Asti e Agliano nella notte, doppio intervento dei Vigili del Fuoco

Doppio intervento nella notte per i Vigili del Fuoco di Asti per due incendi.

Gli uomini del comando astigiano sono intervenuti per un incendio ad una veranda ad Agliano Terme, sviluppatosi per cause ancora in corso di accertamento. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme, non risultano esserci feriti o danni.

Il secondo intervento è stato ad Asti, in Via Umberto Grilli, dove si è sviluppato un incendio ad una giostra per bambini; anche in questa occasione non si conoscono le cause che hanno determinato l’incendio.