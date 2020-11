Inaugurato a Castelnuovo Belbo il campo di atterraggio notturno dell’elisoccorso 118 (video)

Ieri sera, sabato 28 novembre, a Castelnuovo Belbo è stato inaugurato il campo di atterraggio notturno dell’elisoccorso 118.

Nel massimo rispetto delle normative Covid, con la partecipazione riservata solo agli invitati dal Comune, ieri sera si è svolto il primo atterraggio presso il campo sportivo comunale dell’elicottero Touch and Go.

Soddisfatto il sindaco di Castelnuovo Belbo, Aldo Allineri: “Un’altro importante servizio per il territorio”.