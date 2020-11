In attesa dell’ordinanza del Ministero della Salute sulle zone rosse, Cirio anticipa: “Misure in vigore da venerdì”

Dopo la pubblicazione del DPCM (clicca qui per scaricarlo —–>>>> dpcm 3 novembre 2020) firmato nella tarda serata di ieri dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e pubblicato nel primo pomeriggio di oggi, le Regioni sono ancora in attesa di conoscere in quale fascia rientrano. Il DPCM, con le nuove norme, entrerà in vigore domani. Qui la sintesi di cosa è permesso nella slide riepilogativa di Marco Gabusi.

Per capire se il Piemonte sarà nella famigerata “zona rossa” bisogna aspettare ancora. Infatti, a disporre la fascia di appartenenza sarà un’ordinanza del Ministro della Salute, un’ordinanza che tarda ad arrivare ma sulla quale il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, poco fa ha scritto su Facebook un’anticipazione: “In attesa di conoscere nel dettaglio i contenuti dell’ordinanza del Ministro della Salute in merito alla classificazione delle Regioni italiane, ho appreso direttamente da fonti del Ministero che l’ordinanza con le misure di restrizione entrerà comunque in vigore da venerdì.”

Nelle ultime ore sono molte le sollecitazioni che sono giunte da più parti sul fatto che questa ordinanza non sia ancora stata predisposta.

“Sulle zone rosse occorre urgentemente un chiarimento. Chi è rosso, e quali regioni sono invece arancioni e gialle. Sono le 19 e al momento non vi sono notizie in merito. Uncem ha chiesto chiarimenti urgenti. Oltre ad avere restrizioni forti di circolazione tra i Comuni montani, non sappiamo chi avrà il lockdown per attività economiche e blocco dei movimenti. Regioni e Governo chiariscano. Serve un approfondimento. E si rimandi l’avvio delle nuove disposizioni almeno fino a lunedi. Trasporti, scuole, servizi pubblici, Sindaci in primis devono potersi organizzare. Stasera per domani non c’è più tempo”. Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.

Questa mattina l’assessora alla Cultura, al Turismo ed al Commercio della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, sulla propria pagina facebook aveva espressamente richiesto che un’eventuale ordinanza del Ministero della Salute che ponesse il Piemonte in zona rossa entrasse in vigore lunedì: “Il comparto del commercio deve avere il tempo di riorganizzarsi prima di nuove misure restrittive. Un provvedimento immediato, pur nella piena comprensione della situazione pandemica, avrebbe certamente pesanti ricadute economiche su tutta la filiera. Sto lavorando insieme al Presidente Cirio per individuare un percorso condiviso affinché non si vada ad aggravare ulteriormente una situazioni delle imprese già difficile. Se l’ordinanza sulle zone rosse entrerà in vigore da lunedì 9, le nostre imprese avrebbero perlomeno la possibilità di organizzarsi e di ultimare le scorte prima della chiusura”.

Al momento ecco cosa prevede il nuovo dpcm per i tre livelli: