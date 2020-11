Il Nuovo Mollificio Astigiano dona un gazebo alla Scuola Primaria di Mombercelli

Ad accogliere tutte le mattine i bambini della Scuola Primaria Monticone di Mombercelli c’è da qualche giorno un gazebo, sotto il quale spiccano due bellissime scritte colorate: “3 cose ci sono rimaste del Paradiso: le stelle, i fiori e i bambini” e di fronte..” e “Giocare rispettando gli altri è il primo passo per imparare a conoscere il mondo”.

A donare questa struttura, completa di tende da riparo, il Nuovo Mollificio Astigiano di Belveglio. Il gazebo è stato posizionato davanti all’ingresso principale e favorisce l’entrata mattutina anche in caso di maltempo evitando assembramenti per misurare la febbre e consentire un miglior scorrimento degli alunni. Un altro tendone era già stato posizionato nei pressi della seconda entrata, in corrispondenza della mensa dall’Unione Collinare e il Comune di Mombercelli.

Durante l’intervallo costituiscono un prezioso riparo anche nelle giornate più fredde e consentono di trascorrere all’aperto un meritato svago, mentre le aule vengono igienizzate. Non sono tardati ad arrivare al Mollificio Astigiano i ringraziamenti per l’interesse e l’attenzione dimostrate dalla scuola e dal sindaco di Mombercelli Ivan Ferrero: “Come Sindaco non posso che esprimere profonda gratitudine nei confronti di Pia e Marco, per la sensibilità dimostrata nei confronti dei tanti alunni della nostra scuola. Anche in questa occasione il Nuovo Mollificio Astigiano ha dimostrato di essere un valore aggiunto per tutto il territorio, sostenendo un’iniziativa che garantisce ai nostri bambini la possibilità di vivere con un po’ più di gioia un momento emotivamente delicato, soprattutto per loro. Sentire la vicinanza delle realtà del territorio è il miglior modo per farli crescere con una serenità che va oltre i limiti evidenti del momento.”