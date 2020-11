Il Magico Paese di Natale di Govone non si ferma e prosegue online

Visto il susseguirsi degli eventi, l’edizione 2020 de Il Magico Paese di Natale evolve in una formula diversa, che permetta alla manifestazione e al suo pubblico di proseguire in totale serenità e sicurezza.

Tenendo conto delle nuove misure adottate nell’arco delle ultime settimane, Il Magico Paese di Natale ha deciso di mettere in pausa le proposte di animazione e gli spettacoli in presenza, proseguendo il suo percorso verso il Natale grazie alla fantasia e al mondo virtuale.

Dopo quattordici anni dalla prima edizione, l’evento natalizio tra i più amati d’Italia cambia temporaneamente formula e resta accanto al suo pubblico con l’obiettivo, come sempre, di trasmettere la magia del Natale in maniera speciale.

“Per noi e per tutto il territorio di Roero, Langhe e Monferrato si tratta di un appuntamento fondamentale”, spiega Pier Paolo Guelfo, storico organizzatore de Il Magico Paese di Natale, “e portandolo avanti anche virtualmente abbiamo voluto dare un segnale di continuità, di forza e di positività a tutto il territorio, lasciando intatto lo spirito di festa tipico di questo nostro evento”.

L’iniziativa

Da sabato 21 novembre a domenica 20 dicembre, “Il Magico Paese di Natale” celebrerà in modo speciale la magia del Natale. Lo farà come ha sempre fatto, raccontando storie e trasmettendo lo spirito natalizio, infondendo la serenità e la gioia di cui tutti abbiamo bisogno durante le feste, ancor più in un momento così particolare delle nostre vite.

Il Festival del Cibo – dieci stelle per il Natale

Torna per il secondo anno consecutivo il Festival del Cibo, il ciclo di incontri a carattere culinario del Magico Paese di Natale.

Dopo il grande successo della scorsa edizione, quest’anno il Festival del Cibo avrà come focus le ricette della tradizione natalizia. Incontri didattici, showcooking, degustazioni guidate con chef, produttori e personalità del mondo della cucina che presenteranno al pubblico le più celebri e buone creazioni culinarie di Natale.

Gli incontri del Festival del Cibo, con tanti protagonisti del mondo dell’enogastronomia di eccellenza, verranno trasmessi in diretta streaming sul sito www.festivaldelcibo.com e sui canali social del Magico Paese di Natale. Gli appuntamenti saranno inoltre trasmessi su GRP Piemonte, la più importante emittente del territorio, ogni giorno dalle 12 alle 13 e la domenica sera alle 20.30 (Canale 13 del digitale terrestre).

A far brillare il palcoscenico del Festival del Cibo ci saranno tantissimi ospiti e dieci stelle Michelin, tra cui le quattro stelle del Roero: quattro chef premiati dalla Michelin che porteranno le loro peculiarità e le loro ricette presentandole al pubblico dell’evento.

Ecco chi sono i quattro chef stellati del Roero protagonisti della manifestazione:

Chef Flavio Costa, una stella Michelin – Ristorante “21.9” presso Tenuta Carretta,

Chef Elide Mollo, una stella Michelin – Ristorante “Il Centro” di Priocca,

Chef Michelangelo Mammoliti, due stelle Michelin – Ristorante “La Madernassa” di Guarene,

Chef Davide Palluda, una stella Michelin – Ristorante e Osteria “All’Enoteca” di Canale.

Il Festival del Cibo condurrà il suo pubblico in un viaggio sensoriale e in un racconto che, partendo dalle aziende produttrici delle materie prime, permetterà di scoprire i segreti della cucina dei grandi professionisti.

Il Contest: cucina con lo chef

Abbinato al Festival del CIbo si terrà anche un contest social pensato per coinvolgere ulteriormente il pubblico, che permetterà agli appassionati di cucinare con i vari chef.

Agli aspiranti sous chef verrà chiesto di inviare una candidatura sul sito del Festival del Cibo: alcuni fortunati, tra le diverse richieste ricevute, verranno scelti per realizzare una ricetta in diretta video seguendo i consigli dei rinomati chef presenti nella cucina del Festival del cibo.

La casa di Babbo Natale

Babbo Natale, anche per questa edizione de Il Magico Paese di Natale, non demorde dal suo intento di voler trasmettere gioia e portare regali e auguri a tutti. In previsione, per sostituire il musical originale che da sempre anima le stanze della casa di Babbo Natale e che contraddistingue la programmazione del Magico Paese di Natale, ci sarà un cortometraggio che vedrà protagonisti tutti i personaggi della tradizione. Babbo Natale, Mamma Natale e i loro magici elfi aiutanti hanno preparato per tutti una bellissima sorpresa direttamente dalla loro casa, che sarà messa a disposizione di tutti sul sito del Magico Paese di Natale.

Il cortometraggio è stato realizzato grazie alla regia di Vincenzo Santagata e al partner tecnico Manufatti Sant’ Antonio di Monticello d’Alba.

Gli auguri personalizzati di Babbo Natale

L’elemento distintivo della kermesse, La Casa di Babbo Natale, si trasforma quest’anno in un’esperienza totalmente personalizzata, che renderà davvero speciale il Natale di tutti i bambini. Sarà infatti possibile, direttamente dal sito del Magico Paese di Natale, prenotare un video messaggio di auguri personalizzati direttamente da Babbo Natale in persona! Il video, inviato via whatsapp o mail, sarà reso disponibile per l’utente che lo richiederà e inviato alla persona cara, in uno speciale messaggio che renderà indimenticabile questo Natale.

Saranno inoltre disponibili, sempre sul sito del Magico Paese di Natale, altri due canali di comunicazione direttamente con Babbo Natale in persona. La lettera personalizzata da parte di Babbo Natale e addirittura una video chiamata in diretta con alcuni abitanti della Casa di Babbo Natale, per trascorrere mezz’ora in loro compagnia, o con Mamma Natale per la realizzazione di gustosi dolcetti delle feste.

Una parte del ricavato della vendita di tutti questi servizi verrà devoluto alla Collina degli Elfi, organizzazione di volontariato del territorio, che si occupa di ospitare e seguire famiglie di bambini che hanno affrontato un’esperienza oncologica.

I servizi saranno tutti acquistabili direttamente sul sito del Magico Paese di Natale.