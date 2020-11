Il gruppo di lettura della Biblioteca di Santo Stefano Belbo si sposta on-line

Il gruppo di lettura della Biblioteca civica Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo torna in un nuovo format: on-line e aperto a sempre più persone. Dopo la momentanea sospensione dovuta all’emergenza sanitaria, il gruppo ha deciso di spostarsi sul web per permettere agli iscritti di continuare a confrontarsi sui libri appena letti ma anche di farlo in una community sempre più grande.

Gli incontri mensili si svolgeranno sulla piattaforma Google Meet e per essere inseriti nel gruppo basterà inviare un’e-mail a info@fondazionecesarepavese.it. Gli iscritti riceveranno un invito quindici minuti prima dell’inizio di ogni incontro.

Le iscrizioni sono sempre aperte ed è possibile aggiungersi al gruppo in qualsiasi momento. Il libro scelto per questo mese è Mamma a carico di Gianna Coletti: se ne discuterà martedì 24 novembre, alle 21.