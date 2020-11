Il grazie agli astigiani della Caffetteria Al Conte Verde tra buoni sconto, nuovi menù e idee regalo per il Natale

Importanti novità sono in arrivo a Caffetteria Al Conte Verde, in via Conte Verde 80, ad Asti. La vulcanica titolare, Paola Bertone, insieme alle sue caffettierine, ha in serbo nuove iniziative in cui sono state coinvolte tantissime altre attività astigiane.

E’ in partenza infatti l’iniziativa per cui chi sceglierà gli abbonamenti prepagati che propone la Caffetteria Al Conte Verde (come, ad esempio dieci colazioni, dieci pranzi, dieci caffè, etc…) riceverà un carnet di buoni sconto da spendere nei negozi e con i professionisti che collaborano, che sono:

Cascina Rey

Pizzeria CRUST

Sara Bianco istruttrice pilates

Mondocalcio

Cit ma bon pasta fresca

Style donna abbigliamento

Corona dei Sapori (zafferano)

Circolo del Brigante Lucano

Il Cavallino Alato

Sottosopra

Borgo Affinatori

Annalisa Boaretto web e video grafica

Attimi di Te’

“Questo vuole rappresentare un ringraziamento a tutti gli astigiani da parte nostra perchè a maggio, appena abbiamo riaperto, ci hanno davvero sostenuto venendo numerosi da tutti noi. Per ringraziarli abbiamo ideato questa iniziativa donando loro questi buoni sconto.” ci spiega Paola Bertone, come portavoce del gruppo di esercenti che ha aderito alla sua proposta. Un invito dunque, di nuovo, a scegliere astigiano. E se qualcosa non potrà essere fruito subito, si potrà utilizzare in tempi migliori, quando si potrà ritornare a muoversi liberamente.

Ma non finisce qui. Dalla prossima settimana Caffetteria Al Conte Verde proporrà speciali menù a domicilio, sia per le colazioni, sia per il pranzo, con panini appositamente studiati per una pausa pranzo gustosa e sana e dai sapori non banali, il tutto con materie prime a km zero.

Tutto questo non vi basta? Allora, preparatevi per il Black Friday che da Paola Bertone arriva in anticipo: da metà novembre, iniziano anche gli sconti su tutte le deliziose idee regalo per il Natale!

Che aspettate allora? La Caffetteria Al Conte Verde è aperta per l’asporto e le consegne a domicilio, nei limiti previsti dall’ultimo D.P.C.M., ma sempre con lo stesso entusiasmo e senza perdere il sorriso.