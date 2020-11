Il Dirigente scolastico dell’Artom di Asti Franco Calcagno premiato tra gli “Uomini Illuminati” d’Italia del 2020

“Uomo di Cultura e di Scuola, il cui impegno istituzionale e personale ha come principio fondante quello di scuola come comunità educante, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Le numerose iniziative volte alla sensibilizzazione contro la violenza di genere e per la parità e pari opportunità sono testimonianza dell’attenzione attiva e partecipe su questi importanti tematiche.”

E’ questa la motivazione che accompagna il riconoscimento che ha ricevuto il Dirigente Scolastico dell’Artom di Asti, Franco Calcagno, insignito del premio “Uomini Illuminati” promosso dagli Stati Generali delle Donne e con il Patrocinio della Commissione Europea, riconoscimento che in passato è stato attribuito anche un altro astigiano celebre come il dott. Maggiorino Barbero.

La cerimonia virtuale di premiazione avverrà nella mattinata di domani, sabato 28 novembre, nell’Aula Virtuale degli Stati Generali delle Donne.

Questi i premiati per il 2020:

Luigi Barile, Bari, ingegnere

Paolo Borzacchiello, Milano, psicolinguista

Martin Eduardo Botero, avvocato internazionale

Franco Calcagno, Asti, dirigente scolastico

Giovanni Cannata, Roma, rettore Università Mercatorum

Carmelo Celona, architetto

Andrea Ceriani, Milano, editore

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli

Giuseppe De Nicola, innovatore, Fondazione Ampioraggio

Marco Di Paolo, consigliere al Comune di Chieti

Enzo Draghi, artista

Marco Francesconi, docente universitario, psicoanalista

Andrea Frustagli, assessore al Turismo

Enrico Giovannini, portavoce ASVIS

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo

Alessandro Imelio, artista

Pierachille Lanfranchi, sindaco di Fortunago, Direttivo Associazione borghi più belli d’Italia

Giustiniano La Vecchia, “La vita è una start up”,innovator, author, speaker, inspiring people

Gian Paolo Manzella, sottosegretario al Ministero allo sviluppo Economico

Angelo Marino, capo dell’Unità of Safeguarding Secure Society at Research Executive Agency

Paco Morales, avvocato, Messico

Maurizio Mosca, Roma, esperto di gender mainstreaming

Mauro Nespoli, campione olimpionico

Giuseppe Tripoli, segretario Generale Unioncamere

e in collegamento con la Procura di Trento:

Sandro Raimondi, procuratore della Repubblica di Trento

Per saperne di più clicca QUI.