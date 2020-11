Il comune di Asti incrementa corse e linee del trasporto scolastico

Il Comune di Asti, in seguito al Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 123 del 30.10.2020, che ha disposto per il trasporto pubblico un coefficiente di riempimento non superiore al 50% dei posti previsti dalla carta di circolazione del singolo mezzo, ha immediatamente disposto una riduzione del numero dei bambini presenti su ogni scuolabus, a decorrere dal 2 novembre 2020, a tutela degli alunni che fruiscono del trasporto scolastico.

Nonostante il D.P.C.M. 3.11.2020, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, precisi che la limitazione del 50% della capienza debba essere applicata al trasporto pubblico ma con esclusione del trasporto con scuolabus, l’Amministrazione Comunale ha da subito valutato la necessità ridurre il numero dei bambini su ogni scuolabus e di implementare il numero delle corse e delle linee di trasporto al fine di poter assicurare la fruizione del servizio scolastico a tutti gli alunni delle scuole primarie aventi diritto, nella massima sicurezza.

Tenuto conto che la Regione Piemonte è stata classificata dal Decreto del Ministero della Salute del 4.11.2020 in zona rossa, a maggior tutela dei piccoli utenti del servizio di trasporto scolastico, si è deciso di rimodulare il servizio offerto, effettuando corse aggiuntive su tre linee ed aggiungendo due nuove linee, così da garantire il trasporto a tutti gli utenti ai quali era stato confermato ad inizio anno scolastico.

Il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore all’Istruzione Elisa Pietragalla, convinti dell’importanza fondamentale della tutela dei piccoli utenti del trasporto scolastico, fanno presente che a partire dal 4 novembre, sono stati attivati i percorsi aggiuntivi delle Linee Bottego, Portacomaro Stazione e Serravalle e la linea 7 Trincere; al 9 di novembre è inoltre partita la navetta aggiuntiva della scuola Lajolo presso la Goltieri.