I negozi della Cooperativa della Rava e della Fava restano aperti e potenziano la consegna a domicilio

I due punti vendita della Cooperativa Della Rava e Della Fava – piazza Porta Torino 14 e via Cavour 83 in Asti – continuano ad essere aperti in questo periodo con il normale orario.

Viste le nuove disposizioni anti-pandemia e relativa istituzione della zona rossa nel nostro territorio, la Cooperativa della Rava e della Fava va a potenziare la spesa a domicilio.

In allegato le istruzioni tecniche per i clienti e soci (per scaricare il pdf clicca qui —->>>> SPESA A DOMICILIO Rava Fava Novembre 2020