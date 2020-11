I DPCM sono nulla senza allegati: da domani non potrete comprare una giacca, ma un’iguana sì

Tornano i dpcm e tornano gli allegati. Leggere un dpcm senza allegato e come guardare un DVD di un film senza le scene extra. Insomma, ci si perde il meglio. Un elenco di bizantine incongruenze partorite fresche fresche dalla migliore burocrazia ministeriale.

In base all’allegato del dpcm firmato martedì notte, si amplia infatti di molto la platea degli esercenti che potranno rimanere aperti, così come ovviamente i validi motivi da inserire nell’ autocertificazione nel caso si avesse bisogno di un prodotto reperibile in questi negozi.

Innanzitutto rimarranno aperti i barbieri e le/i parrucchiere/i, sia da uomo che da donna, così come le lavanderie e le tintorie.

Rimarranno aperte ovviamente negozi di generi alimentari e di prima necessità, ma si potranno anche comprare profumi, cosmetici, prodotti erboristici e detersivi.

Si potrà comprare anche abbigliamento e attrezzatura sportiva. Vietato invece la vendita di abbigliamento da adulti. ( Permesso invece quello per la prima infanzia). Quindi sì alla tuta o alla scarpa da ginnastica, no al completo elegante e alla scarpa col tacco. D’altra parte di questi tempi è meglio vestire casual.

Prodotti che però ritornano in zona Cesarini: si potranno comprare negli iperstore a prevalenza di genere alimentare. Queste strutture infatti, non dovranno tenere chiusi i reparti non alimentari.

Via libera a calzini, mutande, reggiseni e magliette della salute. Stop invece a pantaloni, camicie e maglia girocollo. Una scelta sicuramente logica in piena estate, ma alquanto azzardata alle porte dell’inverno.

Si potrà anche cambiare la macchina: aperti autosaloni e officine di ricambio.

È “fortemente sconsigliato” (Conte dixit) andare a trovare i congiunti, ma non preoccupatevi: se la solitudine vi attanaglia, potrebbe comprare un canarino, o magari un cane, così risolverete anche il problema della passeggiata quotidiana. È infatti permessa la vendita al dettaglio di animali domestici e relativi alimenti.

Se le scelte precedenti vi sembrano banali, potrete optare per una Cyclura lewisi, meglio conosciuta come iguana blu (nella foto fonte wikipedia.it): da poco sdoganata come animale domestico. Se il negozio vicino a casa ne è sprovvisto, non preoccupatevi: tra le ragioni autocertificabili c’è quello di raggiungere servizi sprovvisti nella propria zona.

Anche il mercato ambulante non si limiterà all’alimentare: via libera ai banchi che venderanno detersivi, biancheria, sapone e articoli di vivaismo in genere.

Questo è solo un assaggio ovviamente di ciò che permesso o non è permesso. Per chi volesse approfondire alleghiamo l’allegato.

Per scaricarlo clicca qui —->>>> Allegato 23 DPCM 3 novembre 2020