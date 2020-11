Hotel Covid e strutture dedicate per la sicurezza delle RSA: il Piemonte aggiorna le linee guida

Aggiornamento delle prescrizioni e individuazione di strutture Covid dedicate, accanto alla distribuzione di test rapidi per uno screening capillare: obiettivo proteggere gli ospiti e il personale delle Rsa piemontesi nell’attuale fase di gestione dell’emergenza Covid.

La Giunta regionale, su proposta degli assessori al Welfare, Chiara Caucino, e alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, ha approvato ieri l’aggiornamento delle linee guida per individuare strutture alberghiere, extra-alberghiere, socio-sanitarie, che possano accogliere in modo completamente dedicato pazienti asintomatici e paucisintomatici colpiti dal virus.

Le linee di indirizzo sono state formulate sulla base delle indicazioni degli esperti del Dirmei, il Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive.

La delibera prevede in particolare che siano individuate strutture totalmente dedicate ai pazienti Covid, con requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi inderogabili, controlli preventivi e modalità di selezione delle strutture particolarmente severi. Previste anche specifiche misure di continuità assistenziale.

Per quanto riguarda invece i pazienti dimessi dall’ospedale, che devono rientrare in struttura, è previsto un tampone negativo, poi 14 giorni di isolamento e, come ulteriore garanzia rispetto alle direttive nazionali, in Piemonte è previsto nuovamente un tampone negativo (con test rapido). Stesso iter per chi entra per la prima volta in una Rsa.

“La delibera approvata ieri – sottolineano il presidente della Regione Alberto Cirio con gli assessori Caucino e Icardi – è frutto di un lungo percorso di monitoraggio che in questi mesi la Regione Piemonte con la Direzione Sanità e Welfare ha svolto coinvolgendo la gran parte delle 800 strutture presenti sul territorio. Lavoro che, attraverso l’Osservatorio permanente sulle Rsa e le cabine di regia provinciali, ha consentito di osservare e controllare con grande attenzione la situazione, pur in un contesto oggettivamente complesso. La sicurezza degli ospiti e dei dipendenti di tutte le nostre strutture è una assoluta priorità”.

Attualmente sui 40 mila ospiti delle RSA la percentuale di positivi è di circa l’8%.

La Regione Piemonte ha avviato un piano di screening capillare per le Rsa e residenze anziani del territorio fino a marzo 2021, che prevede in tutto 700.000 tamponi rapidi per un monitoraggio ogni 15 giorni di tutte le strutture. Nelle prossime ore partirà il secondo invio di test rapidi indirizzato alle oltre 700 Rsa ed RA del territorio.

A settembre sono stati effettuati nelle strutture del Piemonte 55.000 tamponi molecolari, ad ottobre 82.000.

“La realizzazione di un’unica piattaforma in cui giornalmente è possibile verificare la condizione di tutte le strutture per anziani e non del Piemonte si sta verificando come il più utile strumento per il monitoraggio e il sostegno nelle situazioni di difficoltà” aggiungono il Presidente e gli Assessori.

Per aiutare le strutture in difficoltà con il personale, la Regione negli ultimi giorni ha anche pubblicato una manifestazione d’interesse alla quale hanno aderito 300 operatori socio sanitari ed altri profili professionali che potranno essere utilizzati dalle Asl e dalle strutture presenti sul territorio per colmare le lacune di organico che si sono manifestate nella fase 1 della pandemia.