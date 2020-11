Gruppo San Damiano si muove: ” L’Amministrazione parla di collaborazione, ma non ascolta i suggerimenti di chi ha avuto modo di conoscere bene la questione “compostaggio”

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Gruppo San Damiano Si Muove, successivamente alle esternazioni pubblicate in merito al nostro intervento in Consiglio Comunale circa l’impianto di Compostaggio, vuole sottolineare e puntualizzare ciò che il Sindaco ha omesso e cioè che il Gruppo Consigliare non si è mai dichiarato contrario al progetto di ampliamento, ma ha chiesto di sospendere il punto all’Ordine del giorno per permettere a tutti i Consiglieri Comunali di avere ben chiaro ciò che si sarebbe andato ad approvare.

Era evidente che la pratica non fosse nota alla maggior parte dei Consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, fin dalla Commissione Urbanistica, che si è tenuta il giorno precedente al Consiglio Comunale.

L’accordo che cita il Sindaco, o meglio, il protocollo d’intesa, è stato fatto prima della presentazione di questo nuovo ampliamento; lo stesso era basato su un progetto che è stato approvato dalla precedente amministrazione, ma che non prevedeva la produzione di biometano.

Come enunciato più volte ed in più sedi, con un impianto di questo tipo il Comune di San Damiano ed i Comuni interessati dal disagio creato dall’ingresso dei rifiuti, che verrà ad essere il quadruplo di quanto conferito in precedenza, avrebbero potuto chiedere ulteriori misure di sostegno rispetto a quelle già inserite nel precedente accordo.

E’ evidente che i guadagni di un impianto di questa portata non sono più paragonabili a quello precedente; basterebbe analizzare le medie di settore, senza avvalersi di tecnici o altre professionalità. Sebbene, in sintesi, il Sindaco abbia concluso velocemente dicendo che si sia trattato soltanto di un gioco politico, in realtà la nostra era una ferma volontà di chiedere alla società G.A.I.A. di investire maggiormente per questo territorio che ospita un impianto di dimensioni così elevate.

Constatiamo, ancora una volta, che l’Amministrazione parla di collaborazione, ma non ascolta i suggerimenti di chi ha avuto modo di conoscere bene la questione “compostaggio”.

Gruppo San Damiano si muove