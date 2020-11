Grande partecipazione per il primo incontro online dell’Istituto Artom di Asti sull’Orientamento permanente (video)

All’Istituto Artom di Asti sono riprese le lezioni in pillole di Educazione civica, questa volta rivolte non solo agli studenti e alle studentesse delle classi quinte, in previsione dell’esame di Stato, ma, in aggiunta alle 33 ore annuali della disciplina specifica, previste dalla norma e definite con le Linee guida pubblicate la scorsa estate, dedicate alle classi del triennio dell’ Istituto (sedi di Asti e Canelli).

Dai goals dell’Agenda 2030 (il quarto declina Istruzione di qualità) alle linee Europa 2020, l’orientamento è diritto permanente di ogni persona, che si sviluppa lungo tutto l’arco della vita. Questo significa non solo formazione ma flessibilità, capacità creative, sviluppo di capacità osservative, di problem solving, mentalità imprenditoriale…. Ecco il fil rouge, studiato dallo Staff dell’ Istituto ( Proff. Abbate, Barisone, Cerrato, Comunian, Cuneo, Demarchis e Nebiolo) coordinato dal Dirigente in sinergia con gli operatori dell’ITIS che si dipana per l’intero percorso.

Il primo incontro on line si è svolto ieri, venerdì 20, aperto dal videomessaggio dell’On Lucia Azzolina, Ministra dell’Istruzione (vedi video sotto) che ha visto gli interventi il Dott. Albertina Gatti del Team multidisciplinare SaperCapire e Massimo Arattano, primo formatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Dott. Giuseppe Serrao e la Dott.ssa Claudia Pescitelli, dell’Incubatore d’Impresa dell’ Università degli Studi di Torino 2i3T che hanno trattato il tema “Una bussola per…. Orientarsi nel mondo del lavoro e universitario: la qualità degli Istituti tecnici.”

Per l’intero convegno, in rappresentanza del Miur, è stato presente il Capo dipartimento Dott. Antimo Ponticiello che ha risposto alle domande di autorità di docenti e studenti.