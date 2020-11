Govone in lutto per l’improvvisa scomparsa del vicesindaco Ettore Cerrato

Un lutto ha colpito il paese di Govone: è mancato il vicesindaco Ettore Cerrato.

A darne notizia è stata l’amministrazione comunale con un post sulla pagina facebook ufficiale che di seguito riportiamo.

“Con grande tristezza nel cuore condividiamo l’improvvisa e inaspettata notizia che ci ha lasciati tutti attoniti. Questa mattina è venuto a mancare il Vicesindaco del nostro Comune, Ettore (Domenico) Cerrato.

L’amministrazione tutta, sconvolta per l’accaduto, si stringe alla famiglia del caro Ettore in questo momento di lutto.

Ettore ha speso gran parte della sua vita per gli altri, sempre disponibile e attivo nelle associazioni di volontariato del paese, nella Protezione Civile e nelle amministrazioni che si sono susseguite negli ultimi anni fino a ricoprire la carica di Vicesindaco nell’ultimo mandato. Mancherà la sua presenza forte e d’esperienza che ci ha sostenuti fino ad oggi.

Buon viaggio Ettore (Cerry)…”

Alla famiglia di Ettore Cerrato le condoglianze della redazione di Atnews.it