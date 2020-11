Gli Istituti Andriano e Castigliano al convegno di “Fattore J” per sensibilizzare al rispetto delle persone affette da malattie croniche

Le classi IV S, IV T, V S e VT del corso socio-sanitario dell’Istituto Castigliano di Asti, insieme alla classe quarta del corso Servizi per la sanità e l’assistenza sociale (4AS) dell’Istituto Andriano di Castelnuovo Don Bosco parteciperanno domani, venerdì 20 novembre, che tratta i temi di Empatia, rispetto ed inclusione.

Empatia e cure su misura possono cambiare la vita degli adolescenti, che riscoprono la scuola come risorsa per il diritto alla salute e il valore della ricerca per il bene comune.

Nella “Giornata internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza”, alle 10, gli studenti astigiani parteciperanno al secondo evento regionale di “Fattore J”, il programma di Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con Janssen Italia, patrocinato dall’Istituto Superiore di Sanità, per educare 100mila giovani all’inclusione, all’empatia e al rispetto verso le persone in situazioni di grave disagio o affette da malattie.

L’evento live con focus sulle patologie immuno-infiammatorie vede la partecipazione di medici, operatori, educatori e testimoni delle associazioni partner del progetto, tra cui AMICI Onlus. Le malattie infiammatorie croniche dell’intestino (MICI) sono un gruppo eterogeneo di patologie con diagnosi in aumento e cause sconosciute, considerate un’emergenza tra bambini e adolescenti, che rappresentano il 25% del totale dei pazienti.

Modera l’evento Giuliana Galati, fisica, Istituto nazionale Fisica Nucleare sezione di Napoli, e divulgatrice scientifica.

Partecipano:

• Marco Astegiano, gastroenterologo, Ospedale Molinette, Città della Salute e della Scienza di Torino

• Valeria Avataneo, dottoranda dipartimento Scienze Mediche, Università degli Studi di Torino

• Noemi Fiumanò, testimonial dell’associazione AMICI Onlus

• Salvo Leone, direttore generale di AMICI Onlus

• Loretta Mameli, Patient Advocacy Lead di Janssen Italia

• Mirta Michilli, direttore generale della Fondazione Mondo Digitale

• Alessandro Stecco, consigliere regionale del Piemonte