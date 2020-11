Giornata contro la violenza sulle donne: Tavola Rotonda a distanza con le esperte del Consultorio di Asti

Consultorio Familiare “F. Baggio” e CIF Centro Italiano Femminile di Asti aderiscono all’iniziativa “Perché un giorno solo non basta”, promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Asti, in collaborazione con le associazioni e gli enti del Tavolo di lavoro delle Pari Opportunità, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Per sabato 28 novembre propongono la tavola rotonda “Camminare insieme: come costruire una relazione sana”. Interverranno: Cristina Armosino, psicologa e psicoterapeuta, sul tema “Il coraggio di amare”; Vanessa Bronzin, psicologa e piscoterapeuta, “Libertà individuale e realizzazione personale nella coppia”; Teresa Criniti, psicologa, “Un aspetto della vita di coppia la ‘noità’; Cristana Nigra, mediatrice familiare, “Un sano litigio rinforza il rapporto?”.

Chiuderà la tavola rotonda Claudia Ballario, avvocato, con un approfondimento su “Codice rosso e tutela legale”. L’evento si svolgerà nella modalità on line dalle 9:30 alle 11:30; questo il link per partecipare: https://meet.jit.si/progettoculturale