Gaia, le ecostazioni rimangono aperte e saranno accessibili con l’autocertificazione

Le 12 ecostazioni di GAIA rimarranno aperte durante tutto il periodo caratterizzato dallo scenario del contagio COVID-19 definito, per la Regione Piemonte, “di massima gravità e livello di rischio alto”.

L’apertura dei centri raccolta manterrà i soliti giorni e orari in vigore (pubblicati sul sito www.gaia.at.it) e rientra nelle indicazioni previste dal Settore Ambiente della Regione contenute nella nota emessa a seguito dell’ultimo DPCM del 3 novembre 2020.

La novità rispetto alle situazioni precedenti è che i cittadini all’interno del territorio regionale possono effettuare lo spostamento dalla propria abitazione al centro di raccolta dichiarando, tramite l’autocertificazione richiesta dalla normativa nazionale, di trovarsi in situazione di necessità ed indicando la relativa motivazione, eventualmente accompagnata con opportuna documentazione giustificativa.

Gli altri comportamenti da tenere, per poter conferire i rifiuti nelle Ecostazioni, sono:

– si può accedere solo indossando la mascherina;

– possono esserci solo 3 utenti alla volta all’interno dell’area di conferimento, in modo da garantire il rispetto delle distanze interpersonali tra utenti e addetti al centro;

– le persone in coda fuori dall’Ecostazione devono rispettare le distanze di sicurezza e non creare assembramenti.

“In questa fase l’apertura dei centri di raccolta appare ancor più opportuna perché il DPCM del 3 novembre consente di continuare l’attività alla maggior parte delle imprese, per cui potrebbero esserci situazioni di necessità che in un lockdown generalizzato non si sarebbero presentate. Da tempo oltre ai cittadini anche le aziende possono conferire i rifiuti nelle Ecostazioni – precisa l’Amministratore Delegato di GAIA, ing. Flaviano Fracaro – ed è un dovere dell’azienda garantire lo smaltimento dei rifiuti in sicurezza, a tutela dell’ambiente e dell’economia”

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ecostazioni c/o il Polo trattamento rifiuti al numero 0141.476.703 o scrivendo a info@gaia.at.it