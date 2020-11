Fridays for Future: posticipato a data da destinarsi l’incontro con Giovanni Pensabene

Come descritto nell’articolo “Voce alla Scienza! Il Palinsesto Ecologista di Fridays for Future Asti” (clicca qui per leggerlo) l’associazione Fridays for Future Asti dal 7 novembre sta proponendo una serie di incontri online per dare voce alla scienza, con un palinsesto del tutto ecologista. Ogni sabato, fino al 19 dicembre (con il gran finale previsto per martedì 29 dicembre), l’appuntamento è su Meet dalle 15 alle 17,30, per conoscere tutto ciò che c’è da sapere riguardo ai cambiamenti climatici e alla crisi ambientale.

L’associazione Fridays for Future ha comunicato in data odierna che l’incontro di Voce alla scienza previsto per questo sabato, 28 novembre, con Giovanni Pensabene, sarà posticipato a data da destinarsi per cause familiari dell’ospite.

L’iniziativa, oltre a Fridays for Future Asti vede coinvolte la Commissione Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Asti, Stop Al Consumo di Territorio, Forum Salviamo il Paesaggio, SA Osservatorio per la sostenibilità dell’Astigiano e Altri tasti.

Per richieste prenotazioni f4f.asti@gmail.com