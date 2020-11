Eventi online per la 4a Giornata Mondiale del Motorismo Storico

Si svolgono oggi, sabato 14 novembre, le celebrazioni ufficiali della Giornata Mondiale del Motorismo Storico, che è fissata ogni anno il 16 novembre, iniziativa a cui ha aderito anche l’ACI di Asti. La scelta del giorno di celebrazione è legata alla data di nascita di Tazio Nuvolari, mitico e poliedrico campione mantovano scelto come personaggio di riferimento dell’iniziativa in virtù della sua notorietà a livello mondiale. Quest’anno, visto che la ricorrenza ufficiale cade di lunedì, gli eventi sono stati organizzati il sabato e la domenica precedenti.

Eventi programmati prima dal vivo, poi, per cause di forza maggiore, legate all’emergenza sanitaria in corso, trasferiti sul web, sui canali social della GMMS Giornata Mondiale Motorismo Storico e con incontri su Zoom. (Per le informazioni tecniche per partecipare clicca QUI). Infatti, l’apertura della 4° GMMS avverrà in video conferenza a partire dalle ore 11 di oggi con gli interventi del Presidente del Comitato Organizzatore, formato da Giorgio Ungaretti, Rossano Nicoletto, Luigi Tomassetti e Giorgio Cortellazzi, che ricorderà quali sono le finalità principali dell’iniziativa, e del Presidente del RIVS, Registro Italiano Veicoli Storici, che illustrerà gli aspetti del coinvolgimento dei Club aderenti all’iniziativa.

Seguiranno gli interventi del Sindaco di Castel d’Ario, Comune che avrebbe dovuto ospitare l’evento in presenza, rappresentato dalla Prima Cittadina Daniela Castro, e di Bruno Giacomelli in veste di personaggio simbolo della 4° GMMS.

Successivamente sarà illustrato l’argomento dibattuto nel Forum 2020 della GMMS mediante la proposizione di alcune delle testimonianze che sono state rese dagli appassionati di motorismo storico che sono intervenuti.

“La passione per il motorismo storico – è il messaggio lanciato dal Comitato organizzatore – è una medicina dell’anima che ci aiuterà a star bene anche in questa innaturale nuova prova che sta iniziando, nella quale noi potremo trasformare un problema in una opportunità proprio dedicandoci silenziosamente, ma tutti virtualmente uniti, alla nostra comune passione, scambiandoci esperienze e motivazioni attraverso il Forum della GMMS.”