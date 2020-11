Etica e finanza: l’UCID di Asti al Festival della Dottrina Sociale della Chiesa

L’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti di Asti, presieduta da Simone Solaro ha preso parte al “Festival della Dottrina Sociale della Chiesa” al quale UCID aderisce in qualità di partner sostenitore.

E lo ha fatto con un convegno organizzato utilizzando ancora una volta la piattaforma digitale nel rispetto delle normative per il contenimento del Covid. Il Festival, che si svolge nell’ultima settimana di novembre in 29 città italiane, è giunto alla sua decima edizione. Il tema di quest’anno è quello della finanza ed etica e del rapporto con il territorio in termini di supporto e di spinta allo sviluppo delle aziende e del lavoro.

Tra i numerosi i presenti, quasi una settantina, che hanno seguito gli interventi che descrivano le ricadute sul territorio di politiche ed iniziative proattive in tema sociale in ambito imprenditoriale e lavorativo. Ad aprire i lavori è stato il presidente della Sezione di Asti, Simone Solaro. Sono intervenuti Paolo Porrino, presidente Gruppo Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta dell’UCID, don Marco Andina, Vicario generale della Diocesi di Asti e consulente ecclesiastico della Sezione UCID di Asti, Mario Sacco presidente della Fondazione Cassa Risparmio Asti, Anna Rosso referente Giovani Sezione UCID di Asti, Pia Giovine, Nuovo Mollifico Astigiano e Martino Zucco Chinà, Direttore Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri ONLUS; Mons. Marco Prastaro, Vescovo di Asti ha concluso i lavori.

[Nella foto: Simone Solaro, presidente della Sezione di Asti dell’UCID]