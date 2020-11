Emergenza Covid e divieto di sosta per pulizia strade notturna: le precisazioni del Comune di Asti

Riceviamo e pubblichiamo

Constatato che il lockdown presenta disposizioni più temperate negli effetti rispetto a questa primavera, permettendo spostamenti al fine di raggiungere le molte attività commerciali aperte con conseguenti occasioni di servirsi del proprio automezzo privato, si fa presente che la pulizia strade notturna sarà svolta regolarmente da ASP spa, occorrerà pertanto rispettare il divieto di sosta nei giorni dedicati al lavaggio strade per non incorrere in sanzioni.

Si precisa però che in caso di impossibilità di spostamento del proprio automezzo (es. persona sola in quarantena/ricoverata in struttura), il soggetto interessato potrà produrre specifica documentazione attestante la causa di forza maggiore. Tale situazione verrà valutata dal Comando della Polizia Municipale di Asti ai fini dell’esclusione della responsabilità con conseguente annullamento della sanzione stessa.

Per l’invio della documentazione in oggetto si prega di scrivere al seguente indirizzo di posta certificata verbalipm.comuneasti@pec.it oppure telefonare al seguente numero telefonico 0141.399.907 (da lunedì al sabato 8.30 – 12.30) utile anche per fissare appuntamento.

il Sindaco Maurizio Rasero

l’Assessore alla Polizia Municipale Marco Bona

il Comandante della Polizia Municipale di Asti Riccardo Saracco