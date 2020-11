Emergenza Coronavirus: le aziende agricole dell’Astigiano pronte con la spesa a domicilio

Le imprese agricole astigiane di Campagna Amica mettono a disposizione dei consumatori i loro prodotti con consegne a domicilio. Il meccanismo è ormai collaudato, avendolo proposto già questa primavera durante il lockdown. Si possono ricevere direttamente a casa dalla carne ai salumi, dagli ortaggi alla frutta, dai formaggi alla pasta, dal pane al miele, dal vino alle confetture, dalle uova alle nocciole, dai succhi di frutta alle farine, fino allo zafferano: un paniere completo e a chilometri zero.

“Considerando le restrizioni per l’impennata dei contagi – spiega il direttore di Coldiretti Asti, Diego Furia – le nostre aziende sono a disposizione dei consumatori, rinsaldando quel rapporto che era già stato molto apprezzato nel corso della prima emergenza Coronavirus. Sono 43 i produttori agricoli dell’Astigiano aderenti alla rete Coldiretti Campagna Amica, che consente alle famiglie, senza muoversi da casa, di ordinare e ricevere prodotti freschi, genuini e senza sprechi energetici e ambientali per il trasporto”.

“E’ bene sottolineare – rileva il presidente di Coldiretti Asti, Marco Reggio – la grande sensibilità dei consumatori verso il lavoro delle aziende agricole, in un rapporto di sostegno reciproco che può in parte arginare i gravi riflessi economici causati dalla pandemia. Il servizio è utile soprattutto per chi ha maggiore difficoltà ad uscire e garantisce il fabbisogno alimentare settimanale con prodotti locali, in un’ottica di sostegno alla cittadinanza che arriva direttamente dalla campagna, perché, nonostante tutto, #lacampagnanonsiferma e il lavoro dei nostri imprenditori continua a fornire tutte le grandi eccellenze di cui siamo conosciuti nel mondo”. “Come abbiamo già fatto in passato – conclude Furia – rinnoviamo l’appello a supermercati, ipermercati e discount di privilegiare negli approvvigionamenti sugli scaffali i prodotti del nostro territorio. I consumatori vogliono il prodotto locale e i nostri agricoltori sono in grado di garantire mediamente maggiore sicurezza sanitaria e migliore qualità rispetto alle produzioni straniere, oltre ovviamente all’impiego di manodopera nazionale. Purtroppo l’esperienza ci dice che in queste occasioni prevale talvolta la speculazione e che la Gdo si concentra quindi su prodotti agricoli e alimentari provenienti dall’estero”.

La rete Coldiretti Campagna Amica è attiva in tutta Italia e l’iniziativa viene replicata su tutto il territorio. Ogni azienda agricola di Coldiretti Asti consegna la spesa al domicilio mediamente nel raggio di una trentina di chilometri e comunque tutti servono il capoluogo e i maggiori centri della provincia. Alcune aziende agricole sono in grado di integrare la loro offerta con le altre aziende di prossimità.

L’elenco dei produttori agricoli Coldiretti Asti Campagna Amica che offrono già questo servizio si trova sul sito web di Coldiretti Asti e sarà via via aggiornato (clicca QUI).