Domenica Cocconato protagonista su Rai3 nella puntata di “Kilimangiaro”

Dopo le riprese all’inizio di ottobre, con le telecamere della troupe Rai che avevano animato la Riviera del Monferrato, il Comune di Cocconato sarà protagonista della prossima puntata di “Kilimangiaro”, per lo speciale “Il Borgo dei Borghi”, condotto da Camila Raznovich.

Nel corso della puntata in onda domenica 22 novembre, dalle 17.05, verrà trasmessa una sintesi del filmato in cui si mostrano le bellezze di Cocconato, chiamato a rappresentare il Piemonte nella sfida per contendersi il titolo di borgo più bello d’Italia per l’edizione 2020/2021 del programma.

Il filmato completo, con successiva votazione per definire la classifica, andrà in onda in primavera. Il Comune guidato dal Sindaco Umberto Fasoglio sarà “opposto” ad altri 19 Borghi italiani che si giocheranno le loro carte nella finalissima che andrà in onda nell’aprile 2021.