DL Florovivaismo, Protopapa: “Giusto riconoscimento ad un comparto importante per l’economia piemontese”

“L’approvazione del Decreto legge “Florovivaismo” alla Camera risulta essere un’ottima notizia per l’intero comparto a livello nazionale e naturalmente per i nostri florovivaisti del Piemonte. Viene dato un giusto riconoscimento ai tanti professionisti del settore, che qui in Piemonte, rappresentano oltre 900 aziende, collocando la nostra Regione tra le prime in Italia nel settore. Infatti il comparto florovivaistico è rappresentato in tutte le province piemontesi contribuendo in modo significativo all’economia agricola del Piemonte”.

Questo quanto dichiarato dall’assessore all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte, Marco Protopapa.

“Questa buona notizia si va ad aggiungere all’azione di sostegno creata dalla Regione Piemonte nell’attuazione della Misura 21 del Psr – prosegue l’assessore Protopapa – dove il comparto Florovivaistico è stato inserito come settore che beneficerà di aiuti diretti a seguito del Covid 19”.