“Dentro la zona rossa”: appuntamento online con Mag4 Piemonte e la Cooperativa della Rava e della Fava

Secondo appuntamento del ciclo di conferenze online “Finanzia cosa?”con Mag 4 Piemonte, partner finanziario della Cooperativa della Rava e della Fava, con la presentazione del libro “Dentro la zona rossa”.

L’appuntamento è per domani, venerdì 13 novembre alle 18,30.

Un intero paese, l’Italia, dichiarato per quasi due mesi “zona rossa”, un’area a libertà vigilata. La zona rossa, il simbolo di ciò cui abbiamo dovuto rinunciare e cui, forse, dovremo rinunciare in futuro, e già lo stiamo facendo, di nuovo. Il lockdown ci ha obbligati a confrontarci con le nostre paure e le nostre fragilità, non sprechiamo questa opportunità e cambiamo rotta nei confronti di noi stessi e della terra.

Se ne parlerà con gli autori, Francesco Fantuzzi e Franco Motta, e con una realtà del territorio la Microclinica Fatih, un ambulatorio popolare autogestito di Torino, che affronta dal basso e in maniera indipendente le problematiche che emergono dal nostro sistema sanitario.

Gli incontri si svolgeranno online, su piattaforma Meet (clicca QUI per il link).

Chi volesse partecipare è invitato a connettersi con anticipo, per evitare eventuali problemi tecnici.