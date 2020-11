Dall’azienda veneta GBR Rossetto donate 3.400 mascherine chirurgiche al CSVAA

L’azienda veneta GBR Rossetto, leader in Italia nella fornitura integrata di soluzioni per l’ufficio e per il lavoro, ha donato al Volontariato piemontese 20mila mascherine chirurgiche, mettendole a disposizione del sistema dei Centri di Servizio. La ripartizione delle stesse è stata compiuta su base territoriale e sul numero degli abitanti di ciascun territorio di riferimento.

La quota spettante al CSVAA è di 3.400 mascherine. Tutte queste verranno destinate esclusivamente a quegli Enti del Terzo Settore che, per la loro attività di volontariato, per i luoghi e il numero di persone che frequentano, necessitano di dispositivo di protezione individuale.

Per fare richiesta i singoli Enti del Terzo Settore dovranno compilare, entro sabato 21 novembre, un modulo, disponibile sul sito del CSVAA, in cui dovrà essere indicato: il nome dell’ETS richiedente ed i dati essenziali di una persona di riferimento (e-mail e numero di telefono); dovrà inoltre essere specificata la motivazione per cui si necessita effettivamente del dispositivo di protezione individuale. Nel modulo di richiesta sarà presente infatti un’autocertificazione circa lo specifico ambito di azione dell’ETS.

Il Consiglio Direttivo del CSVAA ha ringraziato l’azienda GBR Rossetto per la donazione fatta:

“La scelta compiuta da GBR Rossetto, non solo realtà profit ma realtà di mercato leader, è ammirevole. Senza dubbio palesa una lungimirante consapevolezza di come soltanto attraverso una reale collaborazione tra tutti gli attori sociali – privati, pubblici, non profit – si possano mettere in campo forze capaci di far fronte, con efficacia, a situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo, proponendosi come un esempio da seguire per molti. Oltre a ciò – sottolinea il CSVAA – la donazione di GBR Rossetto, mette anche in luce il valore del volontariato. È un concreto e tangibile riconoscimento al prezioso lavoro svolto dai volontari, sempre in prima linea e ancor più in situazioni di emergenza: un incentivo all’azione, anche per l’immediato futuro, con la volontà di offrire loro i necessari strumenti di tutela, perché un prezioso motore sociale, quale è il volontariato, per poter continuare a fornire il proprio sostegno a tutti noi, deve poter operare in sicurezza, oggi più che mai.”

“Rossetto è felice di poter essere d’aiuto – con prodotti certificati e indispensabili per la protezione delle persone – per organizzazioni come il Volontariato Piemontese, di cui fa parte il CSVAA, che ogni giorno sono impegnati in prima linea a supportare le persone in difficoltà”, ha dichiarato Elisabetta Rossetto, Amministratore Delegato di GBR Rossetto SpA.



“Rossetto crede – continua la dott.ssa Rossetto – che l’aiuto concreto, soprattutto in questi momenti difficili, sia doveroso per sostenere la nostra Comunità e tutti i volontari che, con il loro lavoro e impegno, riescono quotidianamente a fare la differenza”.