Dal Rotary Club di Asti un appello per salvare il Centro Nazionale di Studi Alfieriani

“L’appello dell’avvocato Florio alla mobilitazione per salvare la dal pericolo di scioglimento non puo non trovare d’accordo chiunque abbia a cuore non solo la cultura ma anche l’economia della nostra terra.

Il Centro Nazionale di Studi Alfieriani, con sede ad Asti, e nato nel 1937 contestualmente al Centro Nazionale di Studi Leopardiani, con sede a Recanati, e al Centro Nazionale di Studi Manzoniani, con sede a Milano; basta questo dato a evidenziarne la rilevanza.

E la più prestigiosa istituzione culturale astigiana e in oltre ottant’anni di attivita ha contribuito a diffondere non solo in Italia ma in tutto it mondo le opere ed it pensiero del nostro piu illustre concittadino.

La sua storica direttrice, dr.ssa Carla Forno, a stata chiamata a tenere conferenze nelle piu prestigiose university del globo, tra le quali, negli ultimi anni, quelle di Kioto, Berlino, Potsdam, Buenos Aires, Cordoba e Minsk; da queste iniziative sono sorti significativi scambi culturali tra it Centro Nazionale di Studi Alfieriani e quelle university, the hanno portato nella nostra citta docenti e studiosi da ogni parte del mondo.

Palazzo Alfieri, recentemente restaurato con il contributo essenziale della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e nuovamente visitabile, costituisce un richiamo fondamentale per il turismo nazionale e internazionale, e ancora di Oil potra esserlo con appropriate iniziative economico-culturali.

Proprio in quest’ottica il Rotary Club di Asti ha promosso quest’anno, d’intesa con il Comune di Asti e la Fondazione Centro Nazionale di Studi Alfieriani, numerosi service dedicati ad Alfieri, tra i quali ii rifacimento di tutta la cartellonistica dell’itinerario alfieriano cittadino, con estensione ai Comuni di Revigliasco (dove Alfieri anda a balia) e di Ferrere (dove nacque it suo famoso servitore Francesco Elia), e la realizzazione del Calendario Alfieriano 2021.

La soppressione del Centro Nazionale di Studi Alfieriani arrecherebbe un gravissimo danno — e facile intuirlo — non solo al prestigio ma anche allo sviluppo economico-culturale della nostra terra.

Il Rotary Club di Asti si ritiene pertanto in dovere di fare quanto nelle sue possibility per scongiurare tale assurda eventuality, disposto a coordinarsi in proposito con le istituzioni cittadine e con gli altri club di servizio cittadini, la cui sensibility alle problematiche culturali si e estrinsecata negli anni in una moltitudine di iniziative, spesso proprio nel nome di Vittorio Alfieri.”