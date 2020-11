Dal Piemonte alla Svizzera: collegamenti facili e veloci

Coronavirus o non coronavirus ormai il mondo si regge sulle tecnologie e sul settore dei servizi che ha preso il sopravvento su tutti gli altri nel mondo del lavoro.

La paura per questo nuovo virus ha limitato le uscite, i contatti e anche i vari spostamenti.

Delle persone si, ma non delle merci e di tutto il mondo legati ai prodotti materiali: tecnologici, culinari, di abbigliamento e che dir si voglia.

Soprattutto in questo periodo, il mondo delle spedizioni ha riscontrato una crescita che non si verificava da anni. Non potendo portar di persone i nostri prodotti, non poche persone si sono affidate ai vari corrieri nazionali e internazionali.

Ed ecco che allora molte persone di ogni parte dell’Italia e in particolare del Piemonte hanno iniziato a spedire ai propri cari, tra questi molti in Svizzera, tutto il gusto e la qualità dei prodotti italiani.

Ma come?

Con un servizio del tutto innovativo offerto da ParcelABC che ha permesso ad ogni cliente finale di scegliere la spedizione più adatta alle proprie esigenze.

Ma vediamo insieme come nelle linee successive.

Spedire in Svizzera con ParcelABC



Da anni buona parte della popolazione italiana, spedisce ai propri cari in Svizzera i prodotti tipici della cultura italiana. Fino a solo qualche mese fa, ogni persona che doveva spedire qualcosa si recava in Poste e affidava a loro la spedizione senza preoccuparsi dei costi, del trasporto, di eventuali assicurazioni e via discorrendo.

Ma il mondo delle spedizioni è ormai cambiato e alla posta nazionale si sono aggiunti altri corrieri, privati, che hanno ampliato il ventaglio di scelta del cliente finale.

Ma il tutto si limitava ai soli confini nazionali. Quando si doveva spedire qualcosa all’estero il discorso si complicava e non poco. Vuoi per il prezzo maggiore, vuoi per la non conoscenza di corrieri esteri, vuoi per alcune regole doganali, il mondo delle spedizioni internazionale appariva limitato e limitante.

Ma da oggi non è più così e ParcelABC è un chiaro esempio di come tutti questi ostacoli possano essere superati.

Di fatti spedire in Svizzera con ParcelABC è molto facile ed intuitivo.

Già accedendo alla home page del sito si riesce a capire la facilità per accedere a questo servizio.

Si immettono i dati di partenza e di destinazione, qualche altro dato sul numero dei colli e le dimensioni e non ci resta da scegliere la soluzione più adatta alle nostre esigenze.

I vantaggi delle spedizioni tramite ParcelABC



ParcelABC non è solo un comparatore tra i migliori servizi di spedizione. Offre inoltre tutti i vantaggi di ogni servizio su misura dell’utente finale.

Spedizioni, facili, veloci, economiche e soprattutto sicure.

Ogni collo gode dell’assicurazione per furto o smarrimento. E in più permette a chiunque, anche ai nemici della tecnologia, di poter fare un preventivo, prenotare il servizio e pagare nei modi più convenzionali possibili.

Come è possibile notare, già dalla home page è possibile farsi un’idea di quella che sarà la nostra spesa, i tempi di consegna e a chi affideremo il servizio. E per di più ci verrà fornito un codice di tracciamento per seguire in tempo reale ogni singolo spostamento del nostro pacco.