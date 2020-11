Da TerraMia ad Isola d’Asti idee regalo per il Natale, con buoni spesa in regalo, spedizioni e consegne a domicilio

Se non potete andare da TerraMia, i suoi eccellenti prodotti vengono da voi.

Marika Bronzin, titolare del negozio di sfusi di Isola d’Asti, per il Natale 2020 ha pensato a diverse idee regalo a partire da 2,50 euro. Inoltre ogni pacco natalizio prenotato entro l’8 dicembre dà diritto ad un buono spesa pari al 10% del suo valore, spendibile a gennaio.

Tra le speciali idee per questo Natale da TerraMia si possono trovare anche panettoni vegan di farro al cioccolato in disponibilità limitata: è consigliabile prenotarlo al 347 15 63 866.

Per gustare le specialità di TerraMia e regalarle a Natale si possono scegliere anche diverse proposte pensate su misura per chi ama il benessere ed il mangiare sano: come lo “Sfuso Quotidiano”, il “Dolce Buongiorno”, “Sotto l’albero”, “Sapori della tradizione”, “Benessere sfuso”, “Grandi Feste” (potete consultare tutti i dettagli nell’immagine).

Oltre alle idee regalo, come sempre si può scegliere tra una vasta gamma di prodotti per tutti i giorni. Si possono prenotare consegne a domicilio in tutta la provincia di Asti, gratis sopra i 20 euro di spesa (altrimenti al costo aggiuntivo di 2 euro), e spedizioni in tutta Italia gratis sopra i 59 euro (al di sotto spese di spedizione 9 euro).

TerraMia

Corso G. Volpini 213

Isola d’Asti

M: 347 15 63 866

info@terramia.me