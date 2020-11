Da oggi è di nuovo possibile conferire le macerie edili alle ecostazioni Gaia

A partire da oggi, lunedì 23 novembre, è nuovamente possibile conferire le macerie edili in tutte le 12 Ecostazioni di GAIA presenti sul territorio provinciale.

Il conferimento è consentito alle sole utenze domestiche che possono portare il materiale per un massimo di 60 kg (circa quattro secchi da muratore) ad ogni ingresso. Grazie al nuovo sistema di pesatura in tutti i centri di raccolta sarà possibile monitorare il quantitativo e la sua composizione.

L’interruzione del servizio si era resa necessaria per bloccare i conferimenti anomali con materiale non a norma smaltito insieme alle macerie edili e per concordare una nuova modalità di accesso controllato per questa specifica tipologia di rifiuti.

“In un momento di grande difficoltà come quello che tutta la popolazione astigiana sta attraversando” sottolinea l’Amministratore Delegato di GAIA Ing. Flaviano Fracaro “abbiamo cercato di tornare ad aprire il più rapidamente possibile questo tipo di conferimento, affinché i cittadini che seguono correttamente le regole, controllando il materiale da depositare, possano usufruire del servizio.” Il servizio era interrotto dal 29 ottobre 2020.