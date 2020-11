Covid19 e supporto psicologico: il progetto del Comune di Asti si estende a tutto il territorio provinciale

Come noto la pandemia da Covid-19 rende sempre più difficile la situazione per la cittadinanza, in particolar modo per le fasce più deboli quali anziani e bambini.

Per iniziativa del Comune di Asti, alcune associazioni astigiane mettono a disposizione di coloro che sono più sensibili e più colpiti dalla situazione di emergenza, un servizio telefonico gratuito di sostegno psicologico.

La Provincia di Asti, nella persona della vice presidente Francesca Ragusa, nonché consigliera delegata alle Pari Opportunità e con il patrocinio della neo consigliera di Parità Loredana Tuzii, intende dare diffusione all’iniziativa dell’Associazione linea-menti ODV, del Consultorio familiare F. Baggio, dell’Associazione Mani Colorate ODV e dell’Associazione EMDR Italia, anche al resto del territori provinciale, grazie alla collaborazione tra la Provincia e gli amministratori locali e sindaci.

“Un modo per creare altre sinergie al fine di condividere il lodevole progetto sul territorio della provincia astigiana per venire in aiuto delle persone con disagio” si legge nel comunicato della Provincia di Asti.

Di seguito i NUMERI MESSI A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI

• 011.19620222 (Gratuito e attivo tutti i giorni, 24 ore su 24).

Il servizio ha come finalità quella di offrire alle persone, che si trovano in un momento di disagio, la disponibilità di un pronto intervento psicologico. È indicato per chi ha delle difficoltà emotive, incombenti problematicità situazionali o relazionali, chi ha necessità immediata di consultare uno psicologo e per chi ha forme di ansia o stress dovute al Coronavirus.

Il servizio è gestito dall’Associazione linea-menti ODV. Tutti i dettagli su: www.linea-menti.it

• 0141.531288 (Gratuito e attivo dalle 15:30 alle 18:30, dal lunedì al venerdì).

Rivolto a chi necessita di sostegno e consulenze psicologiche individuali, di coppia e familiari.

Il servizio è gestito dal Consultorio familiare F. Baggio

• 334.2569746 (Gratuito e attivo dalle 9:00 alle 12:00 dal martedì al sabato); 335.7224874 (Gratuito e attivo tutti i giorni, dalle 8:00 alle 20:00).

Rivolto a chi necessita di supporto psicologico, pedagogico, legale. Informazioni sui servizi offerti dalla sanità, le associazioni di volontariato e il privato sociale esistenti sul territorio. Offerte formative ed educative ai giovani, genitori, insegnanti ed educatori sulle modalità comportamentali nei casi di bullismo, cyberbullismo, dispersione scolastica, difficoltà di relazione. Osservazione, analisi e raccolta dati della popolazione del territorio.

Il servizio è gestito dall’Associazione Mani Colorate ODV. Tutti i dettagli su: www.manicolorate.it

• 388.0906737 (Gratuito e attivo inviando un sms o un messaggio WhatsApp scrivendo ATTIVA SOSTEGNO, verrai ricontattato entro 24h al numero da cui hai inviato il messaggio).

Rivolto a chi necessita di un supporto emotivo eseguito da psicologi professionisti formati in EMDR, per affrontare lo stress di questo momento.

Il servizio è gestito dall’Associazione EMDR Italia. Tutti i dettagli su: www.emdr.it